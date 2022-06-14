«Легенда украинского футбола». Малиновский – о завершившем карьеру Пятове

Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский высказался о завершении карьеры 37-летнего голкипера сборной Украины и донецкого «Шахтёра» Андрея Пятова.
«Когда-то было такое поколение игроков, что молодым футболистам было очень тяжёло. Думаю, если бы в моё время было больше таких, как Андрей Пятов, я бы и раньше смог заиграть на высшем уровне. Это человек, который всегда поддерживает и помогает, настоящий капитан и легенда украинского футбола, проведшего более ста матчей. Думаю, для каждого футболиста сыграть сто матчей за национальную сборную – это большая гордость», — приводит слова Малиновского Football.ua со ссылкой на ТК Футбол 1/2/3.
Украина разгромила Армению в матче Лиги наций УЕФА.
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
Напомним, за свою клубную карьеру с 2001 года Пятов провёл 523 матча на профессиональном уровне, из которых 238 он завершил без пропущенных мячей.
- 14 июня 2022
-
03:39
-
03:16
-
03:05
-
03:02
-
02:46
-
02:43
-
02:26
-
02:05
-
02:02
-
01:40
-
01:31
-
01:17
-
00:52
-
00:51
-
00:41
-
00:40
-
00:28
- 13 июня 2022
-
23:59
-
23:59
-
23:56
-
23:50
-
23:41
-
23:39
-
23:35
-
23:34
-
23:10
-
23:10
-
23:07
-
23:05
-
23:01
-
23:00
-
22:46
-
22:31
-
22:12
-
22:03