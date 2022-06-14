«Легенда украинского футбола». Малиновский – о завершившем карьеру Пятове

Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский высказался о завершении карьеры 37-летнего голкипера сборной Украины и донецкого «Шахтёра» Андрея Пятова.

«Когда-то было такое поколение игроков, что молодым футболистам было очень тяжёло. Думаю, если бы в моё время было больше таких, как Андрей Пятов, я бы и раньше смог заиграть на высшем уровне. Это человек, который всегда поддерживает и помогает, настоящий капитан и легенда украинского футбола, проведшего более ста матчей. Думаю, для каждого футболиста сыграть сто матчей за национальную сборную – это большая гордость», — приводит слова Малиновского Football.ua со ссылкой на ТК Футбол 1/2/3.

Украина разгромила Армению в матче Лиги наций УЕФА.

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Напомним, за свою клубную карьеру с 2001 года Пятов провёл 523 матча на профессиональном уровне, из которых 238 он завершил без пропущенных мячей.