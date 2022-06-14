Фердинанд раскритиковал «Ливерпуль» за отсутствие лояльности к Стивену Джеррарду

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд в одном из YouTube-шоу, обсуждая вопрос верности в нынешнем футбольном мире, обвинил «Ливерпуль» в проявлении «недостаточной лояльности» к Стивену Джеррарду после того, как иконе «красных» было разрешено покинуть клуб в последние годы его игровой карьеры.

«Стивен был предан им, хотя на пике карьеры он имел прекрасное предложение от «Челси». Они так настойчиво бегали за ним, пытались всеми возможными путями через игроков и другими способами достать его. Наверное, он чувствовал себя неловко, прокручивая в голове идею такого перехода, но на самом деле лояльность, вероятно, заставила его остаться в «Ливерпуле».

Но затем его карьера подходит к концу, и клуб не хочет заключать с ним новый контракт. Думаю, игрок такого калибра мог бы так много предложить молодым игрокам, остающимся там, благодаря культуре, менталитету. Он бы стал тем, на кого они могут смотреть и идентифицировать себя как местного парня, но они отпустили его в «Лос-Анджелес Гэлакси».

Они могли бы дать ему возможность остаться в качестве тренера, подготовить к какой-либо должности в клубе, но сделали что-то совершенно иное и позволили уйти. Поэтому, в этом примере не стоит говорить о какой-либо лояльность – «Ливерпуль» не продемонстрировал этого», — приводит слова Фердинанда The Mirror.

Самые возрастные тренеры в футболе.