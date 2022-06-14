В «ПСЖ» прокомментировали слухи об уходе катарских владельцев из клуба после ЧМ-2022

Генеральный менеджер «Пари Сен-Жермен» Жан Клод Блан прокомментировал слухи о том, что катарские владельцы покинут клуб после окончания чемпионата мира-2022.

«У меня нет никаких данных по этому поводу. Желание строить «ПСЖ» на длительный срок неоднократно подтверждалось Нассером Аль-Хелаифи. Сейчас, к примеру, мы строим совершенно необычный тренировочный центр недалеко от Парижа и через год планируем сдать его в эксплуатацию», — приводит слова Блана RMС Sport.

Напомним, чемпионат мира в Катаре пройдёт на восьми стадионах с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Победителем предыдущего розыгрыша, который проходил в России в 2018-м году, стала сборная Франции. Подопечные Дидье Дешама обыграли сборную Хорватии со счётом 4:2.

Франция — Хорватия. 0:1. Лука Модрич.