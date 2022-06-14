Тренер «Знамени труда» Горлов — основной кандидат на пост главного тренера «Енисея»

34-летний Артём Горлов — основной кандидат на пост главного тренера «Енисея» после ухода Вадима Гаранина. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. В настоящий момент Горлов возглавляет «Знамя Труда».

Горлов начал карьеру в футбольном клубе «Домодедово» в 2014 году. Зачем специалист работал в краснодарской «Кубани-2», в «Долгопрудном», литовской команде «Паланга», в «Локомотиве» (Юрмала) и с сентября 2021-го Горлов возглавляет «Знамя Труда».

Напомним, 10 июня стало известно об уходе Вадима Гаранина с поста главного тренера красноярской команды. В клубе заявили, что Гаранин станет главным тренером клуба РПЛ. Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Сочи» в скором времени назначит Гаранина на пост наставника команды.