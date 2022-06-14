Журналист ярко отпраздновал с болельщиками выход сборной Австралии на ЧМ-2022. Видео

Австралийский журналист Тони Армстронг ярко отпраздновал с болельщиками сборной Австралии выход национальной команды на чемпионат мира 2022 года в Катаре.
Напомним, австралийская сборная обыграла команду Перу в матче отборочного турнира ЧМ-2022 (0:0, 5:4 — по пенальти) и пробилась в финальную стадию турнира. Журналист, наблюдавший за игрой в фан-зоне в Мельбурне, эмоционально отреагировал на победу и отпраздновал успех, крича от радости и обнимаясь с болельщиками национальной команды.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале AFP News Agency.
Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Напомним, сборная России не выступит на чемпионате мира, поскольку ранее ФИФА отстранила национальную команду от участия в стыковом матче со сборной Польши за право сыграть на ЧМ-2022.
- 14 июня 2022
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