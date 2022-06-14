Германия — Италия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45
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Сегодня, 14 июня, состоится матч четвёртого тура Лиги наций в рамках группы A3 между Германией и Италией. Команды будут играть на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В одной группе с Германией и Италией выступают сборные Венгрии и Англии, которые также сыграют сегодня. Национальная команда Италии лидирует в квартете после трёх туров.
Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.
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