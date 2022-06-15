КОНМЕБОЛ раскритиковала Венгера за комментарии о развитии игроков за пределами Европы

В Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) раскритиковали начальника отдела развития ФИФА Арсена Венгера за его слова о том, что остальные континенты отстают от Европы в плане развития игроков. Он привёл в пример Килиана Мбаппе, который имеет африканские корни, но всю жизнь провёл в Европе и поэтому смог достичь невероятного уровня игры. Венгер заявил, что остальному миру нужна помощь, иначе можно упустить много талантов.

Руководящий орган южноамериканского футбола заявил, что направил письмо руководящему органу мирового футбола с целью осудить высказывания чиновника.

«Слова Венгера, помимо необычного невежества в отношении ценного вклада африканских игроков в мировой футбол, и особенно в Европе, содержат клеветнический момент, который скрывает усилия футболистов и спортивных учреждений, не находящихся в Европе. Точно так же, как и африканцы, мы, южноамериканцы, не понаслышке знаем о таком поведении, которое исходит из убеждения, что мир начинается и заканчивается в Европе», — приводит заявление КОНМЕБОЛ ESPN.