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Венгер: если бы Мбаппе родился в Камеруне, он не стал бы тем форвардом, каким мы его знаем

Венгер: если бы Мбаппе родился в Камеруне, он не стал бы тем форвардом, каким мы его знаем
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Бывший главный тренер «Арсенала», который сейчас работает в ФИФА, Арсен Венгер заявил, что остальные континенты отстают от Европы в плане развития игроков, приведя в пример нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Килиан Мбаппе имеет африканские корни, но он всю жизнь тренировался в Европе. Если бы он родился в Камеруне, то не стал бы тем нападающим, которым является сегодня. Есть Европа, а есть остальной мир. Последнему нужна помощь, иначе мы упустим много талантов», — приводит слова Венгера ESPN.

В рамках своих обязанностей в ФИФА Арсен Венгер работает в том числе над тем, чтобы помочь молодым африканским талантам пробиться в большой футбол, несмотря на трудности. Также Арсен Венгер пытается продвинуть идею об изменении футбольных правил. Так, например, он хочет внедрить правило, по которому ауты будут вводиться ногами.

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