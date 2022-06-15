Дубль Вернера и разгромная победа немцев — в видеообзоре матча Германия — Италия

В матче четвёртого тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 сборная Германии принимала национальную команду Италии. Встреча прошла на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе (Германия) и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
Сборная Германии разгромила Италию в матче Лиги наций УЕФА:
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На 10-й минуте встречи счёт открыл полузащитник сборной Германии Йозуа Киммих. Результативную передачу отдал немецкий хавбек Давид Раум. В компенсированное время первого тайма главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота итальянской национальной команды, который успешно реализовал полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган. На 51-й минуте нападающий сборной Германии Томас Мюллер забил в ворота итальянской национальной команды третий гол. Позже дубль оформил немецкий форвард Тимо Вернер. В концовке встречи голы за Италию забили нападающий Вильфред Ньонто и защитник Алессандро Бастони.
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