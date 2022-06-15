Баринов: не уверен, что остаюсь в «Локомотиве». Поступают предложения из Европы
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов сообщил, что может сменить команду в летнее трансферное окно.
«Пока могу сказать, что остаюсь. Но я не уверен на все сто касательно этого трансферного окна. Предложения к агенту поступают, в том числе из Европы», — приводит слова Баринова ТАСС.
Напомним, Баринов выступает за основную команду «Локомотива» с 2015 года. В минувшем сезоне 25-летний полузащитник принял участие в 23 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал две результативные передачи. С 2019 года Баринов вызывается в сборную России.
«Локомотив» в 30 матчах набрал 48 очков и занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит» (65).
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