«Марсель» и «Лион» заинтересованы в защитнике «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Бейи попал в сферу интересов «Марселя» и «Лиона». Об этом сообщает Get French Football News.

По информации источника, новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не рассчитывает на защитника сборной Кот-д'Ивуара. Поэтому Эрик Бейи может быть доступен за сумму, близкую к € 10 млн. Из-за многочисленных травм Эрик Бейи провёл всего семь матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах в прошлом сезоне.

Отмечается, что оба французских клуба в равной степени заинтересованы в защитнике английского клуба и их устраивает стоимость ивуарийского игрока. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего ивуарийского центрального защитника «Манчестер Юнайтед» в € 6 млн.