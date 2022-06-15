Колосков: давление на Федотова в ЦСКА будет, но больше со стороны болельщиков

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о назначении Владимира Федотова на пост главного тренера ЦСКА.
«Переход Федотова из «Сочи» в ЦСКА — это, конечно, шаг вперёд, несмотря на то, что «Сочи» занял второе место, а армейцы — пятое. ЦСКА – клуб с более богатой историей, традициями, отличными достижениями не только в Советском Союзе, но и в российском футболе. Это клуб, который выигрывал трофей на международной арене, а именно Кубок УЕФА. Поэтому для него это шаг вперёд.
Будет ли давление на Федотова? Тут многое будет зависеть от отношений между руководством клуба и тренером, тренером и командой. Здесь очень много нюансов. Давление, конечно, будет, но больше со стороны болельщиков, поскольку ЦСКА — это публичная команда. Уверен, что поддержка со стороны руководства армейского клуба у Федотова точно будет», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 15 июня 2022
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