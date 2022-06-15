Горшков: будет логично, если «Зенит» найдет замену Крицюку и усилит вратарскую позицию

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков прокомментировал новость о том, что сине-бело-голубые решили расстаться с голкипером Станиславом Крицюком.

«Крицюк ввиду своих травм так и не стал крепким и надёжным номером один в «Зените». Даже когда он играл, мне кажется, «Зенит» направлял свой взгляд на то, что нужен новый вратарь. Нужно ли искать нового вратаря или стоит дать шанс Одоевскому? Одоевскому давали возможность проявить себя, но пока ему рановато, поэтому будет логично, если «Зенит» найдёт Крицюку замену и усилит вратарскую позицию», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, Крицюк выступал за клуб из Санкт-Петербурга с сентября 2021 года. Контракт 31-летнего футболиста с клубом был рассчитан до июня 2022 года, но предусматривал продление ещё на один сезон. В сезоне-2021/2022 Станислав провёл за «Зенит» 17 матчей и пропустил 19 голов.