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Аргентина – фаворит ЧМ-2022 по версии The Guardian. Бразилия – 2-я, Испания – 3-я

Аргентина – фаворит ЧМ-2022 по версии The Guardian. Бразилия – 2-я, Испания – 3-я
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Английская газета The Guardian составила рейтинг фаворитов предстоящего чемпионата мира 2022 года в Катаре.

В качестве главного фаворита издание называет сборную Аргентины. Редакцию газеты вдохновила игра аргентинцев в отборе на ЧМ-2022, а также разгромная победа над Италией в Финалиссиме (3:0).

Следом за Аргентиной идёт национальная команда Бразилии, которая располагается чуть ниже из-за того, что проиграла аргентинцам в финале Кубка Америки-2021. Третья в рейтинге – Испания. The Guardian отмечает молодое поколение испанских игроков во главе с Педри и Гави, но в качестве проблемы выделяется отсутствие забивного нападающего.

В топ-10 рейтинга фаворитов ЧМ-2022 также входят: Нидерланды, Германия, Франция, Дания, Бельгия, Португалия и Англия. Замыкают рейтинг национальные команды Южной Кореи, Коста-Рики, Катара, Австралии и Саудовской Аравии.

Чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. 14 июня, определились все 32 участника предстоящего турнира. Последнюю путёвку в Катар завоевала сборная Коста-Рики, обыгравшая в стыковом матче сборную Новой Зеландии.

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