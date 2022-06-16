Елена Фомина: прощание с женской сборной России было тяжёлым
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Главный тренер ЖФК «Локомотив» Елена Фомина рассказала о работе в женской сборной России.
«У нас был хороший цикл, игроки молодцы — достойно выступали и вышли в стыковые матчи. Мы сделали шаг вперед по игре, и видно, что футболистки стараются, есть желание показывать свои лучшие возможности и реализовывать их в сборной. Радует, что все максимально отдавались игре.
Было ли прощание с командой тяжелым? Да. За пять лет работы все игроки, мой штаб стали родными. То, через что мы прошли и что переживали, — это часть жизни, один из важных ее этапов. Но и клуб на какую-то другую ступень невозможно ставить — все было важно, все было значимо. Поэтому, естественно, переживания были», — цитирует Фомину пресс-служба РФС.
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