Елена Фомина: прощание с женской сборной России было тяжёлым

Главный тренер ЖФК «Локомотив» Елена Фомина рассказала о работе в женской сборной России.

«У нас был хороший цикл, игроки молодцы — достойно выступали и вышли в стыковые матчи. Мы сделали шаг вперед по игре, и видно, что футболистки стараются, есть желание показывать свои лучшие возможности и реализовывать их в сборной. Радует, что все максимально отдавались игре.

Было ли прощание с командой тяжелым? Да. За пять лет работы все игроки, мой штаб стали родными. То, через что мы прошли и что переживали, — это часть жизни, один из важных ее этапов. Но и клуб на какую-то другую ступень невозможно ставить — все было важно, все было значимо. Поэтому, естественно, переживания были», — цитирует Фомину пресс-служба РФС.