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Вратарь «Рубина» Дюпин прокомментировал информацию о переговорах с «Зенитом»

Вратарь «Рубина» Дюпин прокомментировал информацию о переговорах с «Зенитом»
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Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин отреагировал на информацию о переговорах с «Зенитом».

«Я по этому поводу ничего не знаю, честно. Тренируюсь с «Рубином». Со мной никто не общался из руководства. У меня действующий контракт. То, что я хочу, будут в последнюю очередь учитывать. Я тренируюсь, выполняю свои обязательства. А то, что я хочу, меня же не будет никто спрашивать», — сказал Дюпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее появилась информация, что «Зенит» ведёт переговоры с «Рубином» о подписании голкипера Юрия Дюпина. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Также стало известно, что вратарь Станислав Крицюк после ухода из «Зенита» подпишет контракт с клубом из Португалии.

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