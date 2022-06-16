«Зенит» ведёт переговоры с «Рубином» о переходе вратаря Дюпина

«Зенит» ведёт переговоры с «Рубином» о подписании голкипера Юрия Дюпина. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



Ранее появилась информация, что вратарь Станислав Крицюк после ухода из «Зенита» подпишет контракт с клубом из Португалии. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Официально голкипер покинет «Зенит» 30 июня. Крицюк и питерский клуб совместно договорились о досрочном расторжении контракта, который ранее истекал в 2023 году.



Ранее санкт-петербургский «Зенит» продлил контракт с вратарём клуба Михаилом Кержаковым. Контракт с голкипером рассчитан до 2023 года. Михаил Кержаков является воспитанником сине-бело-голубых. В основном составе сине-бело-голубых Михаил Кержаков провёл 88 матчей.

Новость по теме Станислав Крицюк после ухода из «Зенита» подпишет контракт с португальским клубом