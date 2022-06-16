Стало известно, сколько «Ростов» заплатил «Краснодару» за трансфер Уткина

Стали известны финансовые подробности перехода полузащитника «Краснодара» Даниила Уткина в «Ростов».
Как сообщает «РБ Спорт», трансфер 22-летнего футболиста обошёлся ростовскому клубу в € 2 млн. Уткин заключил четырёхлетний контракт с «Ростовом».
Напомним, прошлый сезон Уткин провёл в грозненском «Ахмате» на правах аренды. Полузащитник принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, забил девять голов и отдал три результативные передачи. За основную команду «Краснодара» Уткин выступает с 2018 года.
«Краснодар» в 30 матчах набрал 50 очков и занял четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. «Ахмат» (42) завершил сезон на седьмом месте, «Ростов» (38) стал девятым. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит» (65).
- 16 июня 2022
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