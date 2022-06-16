В «Химках» отреагировали на информацию, что Митрюшкин будет тренироваться с клубом
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отреагировал на информацию, что голкипер Антон Митрюшкин будет тренироваться с подмосковным клубом.
«Не могу подтвердить. Решение по всем игрокам, которые будут вместе с нами на сборах принимать участие, будет принято завтра. Но есть ряд игроков, которые приедут и будут тренироваться с «Химками»», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее «Спорт-экспресс» сообщал, что бывший вратарь «Спартака» Митрюшкин будет тренироваться с «Химками». Антон является воспитанником красно-белых. На его счету три матча в составе команды.
Также Митрюшкин играл за «Сьон» и «Фортуну». Недавно дрезденское «Динамо» объявило об уходе из команды россиянина.
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