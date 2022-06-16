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Источник: Дзюба близок к переходу в «Фенербахче». Контракт — на два года

Источник: Дзюба близок к переходу в «Фенербахче». Контракт — на два года
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Бывший нападающий «Зенита» Артём Дзюба близок к переходу в турецкий «Фенербахче». Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По информации источника, российский форвард может заключить двухлетний контракт с турецким клубом. По нему зарплата футболиста будет примерно такой же, как и в «Зените». Отмечается, что некоторое время назад Дзюба был в Турции.

Напомним, в конце мая текущего года Дзюба объявил об уходе из «Зенита». Форвард перешёл в «Зенит» из «Спартака» в 2015 году. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 11 голов и отдал пять результативных передач.

В составе санкт-петербургского клуба форвард стал чемпионом России (сезон-2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022), завоевал Кубок (сезон-2015/2016, 2019/2020) и Суперкубок (2015, 2016, 2020, 2021) страны.

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