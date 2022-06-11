Эксперт по турецкому футболу рассказал, какой клуб подходит Дзюбе

Комментатор Эльвин Керимов, являющийся экспертом по турецкому футболу, рассказал, какой клуб подходит бывшему нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе.



«Вообще «Коньяспор» вполне подошёл бы. Они как раз заняли третье место и ищут усиление под Лигу Конференций. Плюс у них футбол впереди во многом сводится именно к навесам, хотя и в прессинге они достаточно хороши. Привыкли играть на большого форварда, такого как Ахмед Хассан. Делают ставку на стандарты – с них чуть ли не больше всех забили.



«Галатасарай»? Тут сложно. Тренера уберут, скорее всего. Скоро будут выборы нового президента клуба, кандидаты хотят привести своих тренеров. Непонятно, кто победит на выборах. Непонятно, какого именно тренера приведёт новый президент. Непонятно, нужен ли будет новому тренеру Дзюба», — сказал Эльвин Керимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.