«Челси» отклонил первое предложение «Интера» на € 7 млн по Лукаку

Лондонский «Челси» получил первое официальное предложение по 29-летнему бельгийскому нападающему Ромелу Лукаку от итальянского «Интера», сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Первая заявка на € 5 млн + € 2 млн в качестве бонусов была отклонена, но «Интер» готов улучшить своё предложение. Завтра, в пятницу, 17 июня, стороны проведут второй раунд переговоров. «Аристократы» ожидают новой заявки от миланского клуба, чтобы в ближайшее время принять решение о будущем футболиста.
Футболисты, которых продавали слишком дёшево.
Напомним, в августе 2021 года «Челси» приобрёл Лукаку у «Интера» за € 113 млн, а сам футболист подписал контракт до 30 июня 2026 года. В прошедшем сезоне Ромелу принял участие в 44 матчах за «Челси», в которых отметился 15 голами и двумя результативными передачами.
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