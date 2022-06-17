«Челси» отклонил первое предложение «Интера» на € 7 млн по Лукаку

Лондонский «Челси» получил первое официальное предложение по 29-летнему бельгийскому нападающему Ромелу Лукаку от итальянского «Интера», сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Первая заявка на € 5 млн + € 2 млн в качестве бонусов была отклонена, но «Интер» готов улучшить своё предложение. Завтра, в пятницу, 17 июня, стороны проведут второй раунд переговоров. «Аристократы» ожидают новой заявки от миланского клуба, чтобы в ближайшее время принять решение о будущем футболиста.

Футболисты, которых продавали слишком дёшево.

Напомним, в августе 2021 года «Челси» приобрёл Лукаку у «Интера» за € 113 млн, а сам футболист подписал контракт до 30 июня 2026 года. В прошедшем сезоне Ромелу принял участие в 44 матчах за «Челси», в которых отметился 15 голами и двумя результативными передачами.