«ПСЖ» предпринимал попытку подписать Лукаку, но бельгиец готов перейти только в «Интер»

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку попал в сферу интересов «ПСЖ». Парижский клуб пытался подписать бельгийского форварда, но получил отказ, поскольку сам игрок не хочет переходить ни в один клуб, кроме итальянского «Интера». Об этом сообщает Corriere della Sera.

По информации источника, «ПСЖ» предпринимал попытку подписать Лукаку ещё в апреле этого года. В нынешнее летнее трансферное окно парижане вновь пришли с предложением по переходу бельгийца. Сообщается, что Ромелу Лукаку лично отверг предложение французского клуба. Он всё ещё ожидает, что будет продан итальянскому «Интеру».

Помимо Лукаку, «ПСЖ» рассматривал также Роберта Левандовски. Несмотря на наличие в составе Неймара, Месси и Мбаппе, парижский клуб продолжает пытаться ещё сильнее нарастить атакующую мощь.