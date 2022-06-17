Сперцян недоволен своим положением в сборной Армении. Его разозлила замена с Шотландией

22-летний нападающий «Краснодара» Эдуард Сперцян, выступающий за сборную Армении, крайне недоволен своим текущим положением в национальной сборной. Об этом информирует Hparak.
В четвёртом туре группового этапа Лиги наций сборная Армении принимала сборную Шотландии и уступила сопернику со счётом 1:4. Это было третье подряд поражение сборной. С тремя очками команда Хоакина Капарроса замыкает турнирную таблицу первой группы Лиги B.
Отмечается, что именно это поражение и стало катализатором для Сперцяна, который высказал тренеру своё недовольство, как результатами команды, так и своим игровым временем на поле. В матче с Шотландией он был заменён на 58-й минуте, а на встречу с Украиной – не попал в заявку. Это не единственный случай в сборной Армении с напряжёнными отношениями между игроком и тренером. Ранее нападающий «Хоффенхайма» Саркис Адамян прекратил выступления за сборную из-за разногласий с наставником.
Напомним, в прошедшем сезоне Сперцян принял участие в 26 матчах за «Краснодар» во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.
Шотландия разгромила Армению в Лиге наций.
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 17 июня 2022
-
03:18
-
03:12
-
02:54
-
02:44
-
02:41
-
02:27
-
01:44
-
01:36
-
01:16
-
00:54
-
00:36
-
00:31
-
00:31
-
00:17
-
00:00
- 16 июня 2022
-
23:57
-
23:44
-
23:39
-
23:32
-
23:22
-
23:12
-
23:05
-
22:59
-
22:43
-
22:39
-
22:38
-
22:30
-
22:17
-
22:15
-
22:00
-
21:57
-
21:57
-
21:51
-
21:49
-
21:42