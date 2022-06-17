Сперцян недоволен своим положением в сборной Армении. Его разозлила замена с Шотландией

22-летний нападающий «Краснодара» Эдуард Сперцян, выступающий за сборную Армении, крайне недоволен своим текущим положением в национальной сборной. Об этом информирует Hparak.

В четвёртом туре группового этапа Лиги наций сборная Армении принимала сборную Шотландии и уступила сопернику со счётом 1:4. Это было третье подряд поражение сборной. С тремя очками команда Хоакина Капарроса замыкает турнирную таблицу первой группы Лиги B.

Отмечается, что именно это поражение и стало катализатором для Сперцяна, который высказал тренеру своё недовольство, как результатами команды, так и своим игровым временем на поле. В матче с Шотландией он был заменён на 58-й минуте, а на встречу с Украиной – не попал в заявку. Это не единственный случай в сборной Армении с напряжёнными отношениями между игроком и тренером. Ранее нападающий «Хоффенхайма» Саркис Адамян прекратил выступления за сборную из-за разногласий с наставником.

Напомним, в прошедшем сезоне Сперцян принял участие в 26 матчах за «Краснодар» во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Шотландия разгромила Армению в Лиге наций.

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