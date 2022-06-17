«Лидс», «Саутгемптон» и «Рейнджерс» хотят подписать экс-игрока «Краснодара» Ботхейма

Бывший нападающий «Краснодара» Эрик Ботхейм может продолжить карьеру в Великобритании, сообщает TEAMtalk.



По информации источника, в услугах 22-летнего норвежца заинтересованы сразу несколько британских клубов. Среди них: «Саутгемптон», «Лидс Юнайтед», «Фулхэм», «Бёрнли», «Сток Сити», «Мидлсбро», «Уотфорд» и шотландский «Рейнджерс».



Напомним, в январе 22-летний нападающий подписал с «быками» контракт до конца июня 2025 года. В начале марта Ботхейм приостановил контракт, а в мае договор был расторгнут благодаря разрешению ФИФА. Примечательно, что норвежский форвард не провёл за «Краснодар» ни одного матча.



«Краснодар» завершил сезон-2021/2022 на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит».

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