Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лидс», «Саутгемптон» и «Рейнджерс» хотят подписать экс-игрока «Краснодара» Ботхейма

«Лидс», «Саутгемптон» и «Рейнджерс» хотят подписать экс-игрока «Краснодара» Ботхейма
Комментарии

Бывший нападающий «Краснодара» Эрик Ботхейм может продолжить карьеру в Великобритании, сообщает TEAMtalk.

По информации источника, в услугах 22-летнего норвежца заинтересованы сразу несколько британских клубов. Среди них: «Саутгемптон», «Лидс Юнайтед», «Фулхэм», «Бёрнли», «Сток Сити», «Мидлсбро», «Уотфорд» и шотландский «Рейнджерс».

Напомним, в январе 22-летний нападающий подписал с «быками» контракт до конца июня 2025 года. В начале марта Ботхейм приостановил контракт, а в мае договор был расторгнут благодаря разрешению ФИФА. Примечательно, что норвежский форвард не провёл за «Краснодар» ни одного матча.

«Краснодар» завершил сезон-2021/2022 на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит».

Новость по теме
Эрик Ботхейм расторг контракт с «Краснодаром», не сыграв ни одного матча за клуб
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022