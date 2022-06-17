«Продление футбольной жизни». Канчельскис — о возможном переходе Дзюбы в «Фенербахче»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможном переходе экс-нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в «Фенербахче».



«Продление футбольной жизни. Попробовать свои силы в турецком чемпионате стоит, но это не так уж и просто. Будет намного сложнее, чем в РПЛ. Я много играл против турецких клубов. Там болельщики засвистеть могут, если что-то не понравится. Будет хорошо, если подпишет контракт, чтобы продолжить дальше свою карьеру», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



Напомним, в конце мая текущего года Дзюба объявил об уходе из «Зенита». Форвард перешёл в «Зенит» из «Спартака» в 2015 году. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 11 голов и отдал пять результативных передач.