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«Продление футбольной жизни». Канчельскис — о возможном переходе Дзюбы в «Фенербахче»

«Продление футбольной жизни». Канчельскис — о возможном переходе Дзюбы в «Фенербахче»
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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможном переходе экс-нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в «Фенербахче».

«Продление футбольной жизни. Попробовать свои силы в турецком чемпионате стоит, но это не так уж и просто. Будет намного сложнее, чем в РПЛ. Я много играл против турецких клубов. Там болельщики засвистеть могут, если что-то не понравится. Будет хорошо, если подпишет контракт, чтобы продолжить дальше свою карьеру», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в конце мая текущего года Дзюба объявил об уходе из «Зенита». Форвард перешёл в «Зенит» из «Спартака» в 2015 году. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 11 голов и отдал пять результативных передач.

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