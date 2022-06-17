Баляйкин: оставил ли наследие чемпионский «Рубин»? Сомневаюсь

Бывший футболист «Рубина» Евгений Баляйкин поделился мнением о том, оставил ли чемпионский состав какое-то наследие на будущее. Также он ответил на вопрос о том, можно ли сравнивать нынешний состав казанской команды с чемпионским.
«Для Татарстана – определённо. Но в целом для России – сомневаюсь. Никто ведь не говорил сейчас, что в ФНЛ вылетел двукратный чемпион России. Просто говорили про «Рубин». Наследием для России могла стать победа над «Барселоной», но даже это событие вспоминается обычно только по праздникам.
Сравнивать чемпионский «Рубин» и нынешний нельзя. Разные люди, разные тренерские штабы, разные футболисты, разные задачи. Даже не представляю, как можно проводить между ними аналогии», — цитирует Баляйкина «Спорт Бизнес Online».
- 17 июня 2022
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