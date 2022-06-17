Леонид Слуцкий рассказал о ходе трансферной кампании «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о трансферной кампании клуба.

«У нас есть ограничение по заявке, и если мы будем отталкиваться от него, то у нас ещё есть возможность заявить трёх футболистов, из них двух иностранцев. Поэтому, может, появятся новички, может, нет. Пока сложно сказать. Основную массовую селекцию мы уже провели и имеем возможность работать в полноценном составе.

До официального решения УЕФА о том, что будет дальше с приостановками контрактов иностранными футболистами, мы вряд ли можем давать какие-то комментарии и вряд ли можем управлять их судьбами. Теоретически возможны три варианта. Первый – иностранцев признают свободными агентами; второй – продлят приостановку контракта на какой-то строк, думаю, это будет год, это логично, учитывая, что на год мы забанены в еврокубках; третий вариант – все иностранцы после 30 июня возвращаются в расположение клубов.

Какой из этих вариантов будет, сложно сказать. Мой прогноз — второй вариант, что возможность приостановки контракта будет продолжена. На какое время – уже второй вопрос», — цитирует Слуцкого пресс-служба казанского клуба.