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Слуцкий рассказал, почему Йевтич решил не уходить из «Рубина»

Слуцкий рассказал, почему Йевтич решил не уходить из «Рубина»
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, почему полузащитник Дарко Йевтич решил не уходить из команды.

«Деваться некуда, нужно готовиться. Думаю, мы одни из первых, кто быстро сформировал состав и определился с теми игроками, которые должны покинуть команду. Мы полноценно работаем с 10 июня. Понятно, что были доезды игроков. Фамейе по визовым причинам появился чуть позже, Муллин появился чуть позже, Йевтич тоже появился позже, он был травмирован последние полтора месяца, в АЕКе не играл из-за травмы голеностопа. Но глобально в плане селекции мы сработали достаточно быстро.

Я уже говорил, что в случае с легионерами ключевыми являются три фактора. Первое – национальность. Африканцев, южноамериканцев удержать несколько легче, чем европейцев. Второе – их востребованность в других командах. Наши легионеры смогли трудоустроиться буквально в течение пары дней. Третье – контрактная составляющая. Легионеры понимают и могут сравнивать риски, которые возникают. Эти три вещи сейчас во главе у всех легионеров.

Клубы могут рассказывать всё что угодно, что провели чудеса работы, наняли психологов, которые убедили людей остаться. Но на самом деле всё максимально цинично. Какой из этих факторов в случае с Дарко сыграл свою роль, сложно сказать. Понятно, что мы тоже с ним разговаривали, убеждали его в необходимости остаться, но я уверен, что он принимал решение, исходя из трёх факторов, которые я вам назвал», — цитирует Слуцкого пресс-служба казанского клуба.

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