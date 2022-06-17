Слуцкий рассказал, почему Йевтич решил не уходить из «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, почему полузащитник Дарко Йевтич решил не уходить из команды.

«Деваться некуда, нужно готовиться. Думаю, мы одни из первых, кто быстро сформировал состав и определился с теми игроками, которые должны покинуть команду. Мы полноценно работаем с 10 июня. Понятно, что были доезды игроков. Фамейе по визовым причинам появился чуть позже, Муллин появился чуть позже, Йевтич тоже появился позже, он был травмирован последние полтора месяца, в АЕКе не играл из-за травмы голеностопа. Но глобально в плане селекции мы сработали достаточно быстро.

Я уже говорил, что в случае с легионерами ключевыми являются три фактора. Первое – национальность. Африканцев, южноамериканцев удержать несколько легче, чем европейцев. Второе – их востребованность в других командах. Наши легионеры смогли трудоустроиться буквально в течение пары дней. Третье – контрактная составляющая. Легионеры понимают и могут сравнивать риски, которые возникают. Эти три вещи сейчас во главе у всех легионеров.

Клубы могут рассказывать всё что угодно, что провели чудеса работы, наняли психологов, которые убедили людей остаться. Но на самом деле всё максимально цинично. Какой из этих факторов в случае с Дарко сыграл свою роль, сложно сказать. Понятно, что мы тоже с ним разговаривали, убеждали его в необходимости остаться, но я уверен, что он принимал решение, исходя из трёх факторов, которые я вам назвал», — цитирует Слуцкого пресс-служба казанского клуба.