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Адиев рассказал, когда решится его будущее в сборной Казахстана

Адиев рассказал, когда решится его будущее в сборной Казахстана
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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о ситуации со своим контрактом. Соглашение с 44-летним специалистом истекает в конце 2022 года.

«Думаю, что ещё рано. У нас была договорённость с президентом федерации, что мы сыграем Лигу наций, федерация посмотрит на меня, я посмотрю, что у меня получилось, а потом уже обсудим дальнейшее сотрудничество или его прекращение. Если у нас будет взаимный интерес, мы всегда сможем договориться.

В ноябре у нас должно быть две товарищеские игры. Когда эти четыре матча сыграем, тогда будем решать дальнейшую судьбу», — приводит слова Адиева «РБ Спорт».

44-летний Адиев возглавил сборную Казахстана в апреле текущего года. Под его руководством команда провела четыре матча в Лиге наций, одержала три победы (дважды — Словакия, один раз — Азербайджан) и один раз сыграла вничью (Беларусь).

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