Адиев — о работе в «Ахмате»: был момент, когда мечтал об этом. Сейчас абсолютно не думаю

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался на тему возможной работы в «Ахмате». Специалист является уроженцем Грозного.

«Как уроженцу Грозного мне всегда приятно, что моя команда добивается каких-то высот. Немаловажно, что там есть местные ребята, которые периодически играют.



Был момент, когда я желал и по-своему мечтал об этом. Для меня это родной клуб. Даже из уважения к своему отцу, который долгое время там работал в разных ролях. Но сейчас, видать, я стал старше, как-то эмоции меня отпустили, и я абсолютно об этом не думаю», — приводит слова Адиева «РБ Спорт».

44-летний Адиев с 2013 по 2017 год работал главным тренером второй команды «Ахмата». Дважды специалист исполнял обязанности помощника главного тренера основной команды грозненского клуба (декабрь 2017 — июнь 2018/1 октября 2019 — 10 октября 2019).