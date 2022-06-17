Адиев — о работе в «Ахмате»: был момент, когда мечтал об этом. Сейчас абсолютно не думаю

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался на тему возможной работы в «Ахмате». Специалист является уроженцем Грозного.
«Как уроженцу Грозного мне всегда приятно, что моя команда добивается каких-то высот. Немаловажно, что там есть местные ребята, которые периодически играют.
Был момент, когда я желал и по-своему мечтал об этом. Для меня это родной клуб. Даже из уважения к своему отцу, который долгое время там работал в разных ролях. Но сейчас, видать, я стал старше, как-то эмоции меня отпустили, и я абсолютно об этом не думаю», — приводит слова Адиева «РБ Спорт».
44-летний Адиев с 2013 по 2017 год работал главным тренером второй команды «Ахмата». Дважды специалист исполнял обязанности помощника главного тренера основной команды грозненского клуба (декабрь 2017 — июнь 2018/1 октября 2019 — 10 октября 2019).
- 18 июня 2022
-
00:38
-
00:35
-
00:30
-
00:20
-
00:19
-
00:09
-
00:03
- 17 июня 2022
-
23:41
-
23:37
-
23:33
-
23:33
-
23:28
-
23:23
-
23:10
-
23:00
-
22:59
-
22:32
-
22:27
-
22:11
-
22:02
-
22:00
-
21:54
-
21:46
-
21:29
-
21:23
-
21:15
-
21:02
-
20:53
-
20:51
-
20:39
-
20:34
-
20:32
-
20:27
-
20:25
-
20:11