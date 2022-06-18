«Рубин», «Уфа» и «Арсенал» узнали соперников по первому туру в ФНЛ

Казанский «Рубин», тульский «Арсенал» и «Уфа» узнали соперников по первому туру в ФНЛ сезона-2022/23.
В первом туре «Рубин» встретится с «Родиной», «Арсенал» проведёт матч со «СКА-Хабаровском», а «Уфа» встретится с «Кубанью».
Первый тур запланирован на 17 июля. Отмечается, у клубов есть возможность внести предложения по правкам в календарь до заседания президиума ФНЛ. 23 июня, после согласования президиумом ФНЛ и бюро исполкома Российского футбольного союза, будет принят окончательный вариант расписания матчей.
Напомним, по итогам прошлого сезона чемпионата России Рубин» и «Арсенал» заняли 15-е и 16-е места соответственно и напрямую вылетели в ФНЛ. «Уфа», в свою очередь в стыковых матчах уступила «Оренбургу» (3:4 по сумме двух матче) и тоже вылетела в ФНЛ.
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