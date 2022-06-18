Сергей Степашин: Европа почувствует, что без российского футбола не очень хорошо

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин ответил на вопрос, как ему видится следующий сезон российского футбола.

«Не хуже, чем этот. Об одном сожалею искренне, конечно, — то, что мы не сможем участвовать в европейских кубках. Это, конечно, плохо. Заменить их пока сложно. С другой стороны, я думаю, что российский футбол всё равно вернется в Европу, а Европа почувствует, что без российского футбола тоже не очень хорошо. Хотя, честно говоря, последние несколько лет у нас результаты были неважные, так что радоваться-то особо нечему было. Последние успехи, когда кубок УЕФА взяли ЦСКА и «Зенит». Больше ничего особенного не было», — приводит слова Степашина «Комсомольская правда».

Напомним, в сезоне-2022/2023 российские клубы не сыграют ни в одном из еврокубков из-за отстранения УЕФА.

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