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Славиша Йоканович прокомментировал подписание контракта с «Динамо»

Славиша Йоканович прокомментировал подписание контракта с «Динамо»
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Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал подписание контракта с московским клубом.

«Я полон мотивации и очень рад возглавить клуб с такой большой и славной историей. Наш план – приступить к предсезонной подготовке команды как можно скорее. Постараемся, чтобы «Динамо» продолжало добиваться хороших результатов, а болельщики испытывали чувство радости и гордости за клуб.

Я работал в разных странах и лигах, и возможность открыть для себя новый чемпионат — это тоже дополнительная мотивация для меня. Мой тренерский штаб и я лично приложим все усилия, чтобы помочь клубу бороться за достижение поставленных целей», — цитирует Йокановича пресс-служба бело-голубых.

Славиша Йоканович ранее работал с английскими «Фулхэмом», «Шеффилд Юнайтед» и «Уотфордом», сербским «Партизаном», болгарским «Левски» и другими командами.

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