Славиша Йоканович прокомментировал подписание контракта с «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал подписание контракта с московским клубом.
«Я полон мотивации и очень рад возглавить клуб с такой большой и славной историей. Наш план – приступить к предсезонной подготовке команды как можно скорее. Постараемся, чтобы «Динамо» продолжало добиваться хороших результатов, а болельщики испытывали чувство радости и гордости за клуб.
Я работал в разных странах и лигах, и возможность открыть для себя новый чемпионат — это тоже дополнительная мотивация для меня. Мой тренерский штаб и я лично приложим все усилия, чтобы помочь клубу бороться за достижение поставленных целей», — цитирует Йокановича пресс-служба бело-голубых.
Славиша Йоканович ранее работал с английскими «Фулхэмом», «Шеффилд Юнайтед» и «Уотфордом», сербским «Партизаном», болгарским «Левски» и другими командами.
- 17 июня 2022
-
21:29
-
21:23
-
21:15
-
21:02
-
20:53
-
20:51
-
20:39
-
20:34
-
20:32
-
20:27
-
20:25
-
20:11
-
19:56
-
19:39
-
19:38
-
19:36
-
19:31
-
19:23
-
19:21
-
19:14
-
19:09
-
19:06
-
19:00
-
18:57
-
18:37
-
18:34
-
18:31
-
18:30
-
18:26
-
18:22
-
18:13
-
18:00
-
17:50
-
17:42
-
17:35