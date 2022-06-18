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Слуцкий хотел тренировать «Рубин» бесплатно, но будет получать 1 млн рублей в месяц

Слуцкий хотел тренировать «Рубин» бесплатно, но будет получать 1 млн рублей в месяц
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после вылета клуба в Футбольную национальную лигу предложил руководству клуба отработать сезон бесплатно, сообщает «Спорт Бизнес Online». Но генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов на это ответил отказом.

Гендиректор «Рубина» согласился только на существенное сокращение оклада тренера — стороны сошлись на 1 млн рублей в месяц. По информации источника, зарплата Слуцкого в «Рубине» до этого составляла € 600 тыс. за год — по нынешнему курсу это 36 млн рублей за сезон. Соответственно, зарплата специалиста сократилась в три раза, до 12 миллионов.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Рубин» занял предпоследнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков в 30 матчах, в результате чего вылетел в ФНЛ. Датой начала турнира является 17 июля.

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