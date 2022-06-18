Экс-спортивный директор «Зенита» Рибалта занял аналогичный пост в «Марселе»
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Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта занял пост директора по футболу в «Марселе», сообщается на официальном сайте французской команды.
Рибалта будет отвечать за коммуникацию между руководством «Марселя» и командой, а также будет работать со скаутами.
«Марсель» приветствует Хавьера и с нетерпением ждёт начала сотрудничества», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Напомним, испанский специалист был назначен спортивным директором «Зенита» 31 июля 2018 года, а в апреле 2021 года покинул стан сине-бело-голубых. Позже Рибалта был назначен спортивным директором «Пармы», из которой он ушёл в мае 2022 года. Также Рибалта работал в «Милане», «Манчестер Юнайтед» и туринском «Ювентусе».
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