«Наш чемпионат в яме». Канчельскис — о том, почему у Крала и Влашича не получилось в АПЛ

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о том, почему экс-игроки клубов РПЛ не смогли удачно закрепиться в Европе.
«Уровень российского чемпионата слабенький, поэтому у игроков не получается в Европе. В Англии футболистов всегда держат в тонусе, а у нас футболисты привыкли сыграть две-три игры и после расслабляются, не держат себя в тонусе, думая, что следующая игра будет проходной. В Англии всё наоборот, потому что каждая игра там значимая, за это мы и любим наблюдать за АПЛ. Там постоянно надо доказывать, что ты лучше игрока, который дышит тебе в спину. А у нас же любят говорить, что наш чемпионат великолепный, его интересно смотреть, но это не так. Мы в яме, и из неё надо выбираться.
Какова вероятность, что Влашич вернётся в Россию? Не исключаю такого варианта, его примут, скажут, что молодец, спасибо, что пришёл. Но мне кажется, что он будет рассматривать варианты с Европой, а Россия будет последним вариантом», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 18 июня 2022
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