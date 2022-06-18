«Я интересуюсь футболом, а не политикой». Изидор объяснил, почему остался в «Локомотиве»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор объяснил, почему решил остаться в московском клубе.



«Остался в «Локомотиве», потому что хорошо чувствую себя тут и много играю. В России говорят, что у стратегии «Локомотива» могут быть проблемы из-за политической ситуации? Не думаю. Мы сконцентрированы на спорте. Не думаем об этом, только о футболе.



Многие футболисты уезжают из России из-за политики? Это их проблемы, не мои. Я интересуюсь футболом, а не политикой», — цитирует Изидора Sports.ru.



Напомним, Изидор перешёл в московский «Локомотив» в зимнее трансферное окно из французского «Монако» за € 3,5 млн. Футболист подписал соглашение до 2026 года.



Вильсон дважды признавался лучшим игроком месяца в составе железнодорожников. Изидор провёл в чемпионате России сезона-2021/2022 11 матчей, забил семь голов и отдал одну результативную передачу.

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