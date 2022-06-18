«Манчестер Сити» готов продать Александра Зинченко. На украинца нацелился «Эвертон»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко может летом покинуть стан «горожан», сообщает в соцсетях журналист Фабрицио Романо.



По информации источника, «Ман Сити» готов отпустить украинца, потому что клуб хочет купить крайнего защитника «Брайтон энд Хоув Альбион» Марка Кукурелью. Напомним, Зинченко в последние годы выступал в «Манчестер Сити» на позиции левого защитника.



Отмечается, что на подписание украинского футболиста нацелился «Эвертон». Ранее стало известно, что Зинченко готов рассмотреть уход из «Манчестер Сити», но заинтересованные клубы должны будут пообещать ему регулярное время на поле на позиции полузащитника.



Соглашение Александра Зинченко с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Украины в € 25 млн.



В прошлом сезоне Зинченко провёл за «Манчестер Сити» 28 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив пять результативных передач.

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