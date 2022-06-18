Футболистки «Локомотива» в раздевалке празднуют победу в Суперкубке над ЦСКА

Сегодня, 18 июня, состоялся матч за Суперкубок России — 2022 «Локомотив» — ЦСКА. Он прошёл на стадионе «Лужники, Спортивный городок» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 14:00 мск. Встреча завершилась победой футболисток «Локомотива» со счётом 2:1. Игроки женской команды железнодорожников активно праздновали победу в Суперкубке в раздевалке после матча. Видео празднования опубликовано в телеграм-канале Российского футбольного союза.

Права на видео принадлежат телеграм-каналу РФС.

Напомним, «Локомотив» является действующим чемпионом женской Суперлиги и обладателем Кубка России. ЦСКА — серебряный призёр чемпионата России среди женских команд. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Анастасией Пустовойтовой.