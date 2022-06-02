«Самая обидная история». Экс-аналитик ЦСКА – об игроке, которого хотел вместо Бохинена

Бывший аналитик селекционного отдела ЦСКА Тимофей Ушанский рассказал, кого он хотел привести в клуб вместо полузащитника Эмиля Бохинена.



«Самая обидная история той зимы: в то же время, когда ЦСКА приобрел Эмиля Бохинена, в чемпионате Норвегии выступал Фредрик Аурснес. На тот момент у него оставался год контракта с «Мольде», и сумма трансфера не была сильно выше, чем у Бохинена. В отличие от Эмиля, Фредрик был уже готовым игроком, лидером клуба, который только что вышел в плей-офф Лиги Европы. Ближайшее будущее показало, что Аурснес был готов качественно заиграть и на уровне выше: провел мощный сезон за «Фейеноорд», играл в финале Лиги конференций.



У Эмиля есть задатки центрального полузащитника, глубинного плеймейкера. Но, во-первых, РПЛ — силовая лига, она предъявляет к игроку центра поля требования атлетичности и скорости. Во-вторых, в нашем чемпионате на позиции центрального полузащитника самый сильный комплект футболистов: и легионеры (Вендел, Шиманьски, ещё недавно Крыховяк), и россияне (Баринов, Фомин, Обляков, Зобнин). Бохинен на момент приезда не выдержал конкуренции. В «Салернитане» общий уровень игроков пониже, чем в ЦСКА, и Эмиль показал, что умеет. При этом с экономической точки зрения трансфер Бохинена был удачным для ЦСКА», — цитирует Ушанского Sport24.

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