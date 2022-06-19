Кельвин Рэмси: как только узнал об интересе «Ливерпуля», хотел, чтобы сделка состоялась

Защитник Кельвин Рэмси поделился впечатлениями от перехода из «Абердина» в «Ливерпуль».



«Я просто в восторге, быть здесь — моя мечта. Как только я узнал об интересе со стороны «Ливерпуля», я просто хотел, чтобы сделка состоялась. Я всегда знал, что это клуб, в котором я хочу продолжить карьеру», — приводит слова Рэмси пресс-служба «Ливерпуля».



В минувшем сезоне Рэмси принял участие в 24 матчах чемпионата Шотландии, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. По итогам сезона-2021/2022 Рэмси был признан лучшим молодым шотландским футболистом. Ранее состав «Ливерпуля» в летнее трансферное окно пополнили Дарвин Нуньес из «Бенфики» и Фабиу Карвалью из «Фулхэма».



«Ливерпуль» в 38 матчах набрал 92 очка и занял второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал «Манчестер Сити».