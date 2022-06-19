Роналдо хочет подписать Марсело и Дани Алвеса в «Вальядолид»

Президент и главный акционер «Вальядолида» Роналдо хочет пополнить состав команды двумя именитыми бразильскими игроками.



Как сообщает UOL, в «Вальядолид» могут перейти экс-защитник «Реала» Марсело и бывший футболист «Барселоны» Дани Алвес. Они могут присоединиться к клубу Роналдо на правах свободных агентов, потому что у игроков истекли контракты с их командами. Отмечается, что легендарный бразильский нападающий хочет подписать Марсело и Алвеса не только для усиления обоймы клуба, но и для увеличения медийности проекта.



Напомним, «Вальядолид» занял второе место в турнирной таблице Сегунды сезона-2021/2022 и вышел в высший дивизион. В первого места в Примеру вышла «Альмерия».



В сентябре 2018 года Роналдо был официально представлен в качестве нового президента «Вальядолида». Сообщалось, что на покупку испанского клуба экс-нападающий потратит € 30 млн. В декабре 2021 года Роналдо выкупил 90% акций «Крузейро», за который выступал на старте профессиональной карьеры.

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