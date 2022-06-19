39-летний Дани Алвес может поехать на ЧМ-2022 в составе Бразилии для управления Неймаром

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес может поехать на чемпионат мира 2022 года в Катаре, сообщает R7.



По информации источника, главный тренер сборной Бразилии Тите готов взять Алвеса на мундиаль. По мнению наставника, Дани обладает огромным опытом и влиянием в раздевалке. Отмечается, что Тите заинтересован в том, чтобы защитник помог ему управлять Неймаром, потому что форвард прислушивается к мнению Алвеса. Но главное условие для поездки Дани Алвеса на ЧМ-2022 — он должен найти себе новую команду.



Напомним, «Барселона» не захотела продлевать контракт с Алвесом, истекавший 30 июня 2022 года. При этом сам футболист хотел остаться в клубе ещё на сезон.



39-летний Алвес, выступавший за команду с 2008 по 2016 год, вернулся в неё в ноябре 2021-го (заявили его в зимнее трансферное окно), подписав соглашение до конца сезона.



В сезоне-2021/2022 Алвес в 16 матчах во всех турнирах забил один гол и отдал три результативные передачи. Защитник является рекордсменом мира по количеству завоёванных трофеев (более 40).

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