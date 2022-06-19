«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» хотят подписать форварда «Ромы»

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала». Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, несмотря на интерес крупных английских клубов к форварду, тренер римлян Жозе Моуринью тем не менее не намерен расставаться с лучшим бомбардиром клуба прошлого сезона.

Тэмми Абрахам забил 26 голов в 52 матчах за «Рому» в минувшем сезоне. Английский нападающий пополнил состав итальянского клуба перед началом прошлого сезона, перейдя из «Челси» за € 40 млн.

Сообщается также, что летом 2023 года в контракте Абрахама активируется пункт выкупа в размере € 80 млн для лондонского «Челси». Английский клуб сможет вернуть своего воспитанника за эту сумму следующим летом. Однако отмечается, что сам Абрахам счастлив в итальянском клубе и полностью сосредоточен на игре в нём.