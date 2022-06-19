«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» хотят подписать форварда «Ромы»

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала». Об этом сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, несмотря на интерес крупных английских клубов к форварду, тренер римлян Жозе Моуринью тем не менее не намерен расставаться с лучшим бомбардиром клуба прошлого сезона.
Тэмми Абрахам забил 26 голов в 52 матчах за «Рому» в минувшем сезоне. Английский нападающий пополнил состав итальянского клуба перед началом прошлого сезона, перейдя из «Челси» за € 40 млн.
Сообщается также, что летом 2023 года в контракте Абрахама активируется пункт выкупа в размере € 80 млн для лондонского «Челси». Английский клуб сможет вернуть своего воспитанника за эту сумму следующим летом. Однако отмечается, что сам Абрахам счастлив в итальянском клубе и полностью сосредоточен на игре в нём.
- 19 июня 2022
-
16:10
-
16:08
-
15:57
-
15:55
-
15:52
-
15:46
-
15:27
-
15:24
-
15:23
-
15:22
-
15:07
-
14:59
-
14:52
-
14:50
-
14:33
-
14:32
-
14:29
-
14:14
-
14:12
-
14:09
-
13:56
-
13:53
-
13:52
-
13:45
-
13:33
-
13:33
-
13:15
-
13:14
-
13:12
-
12:52
-
12:45
-
12:41
-
12:34
-
12:30
-
12:23