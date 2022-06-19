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Капитан «Спартака» Джикия поучаствовал в тренировке ФК «Балашиха»

Капитан «Спартака» Джикия поучаствовал в тренировке ФК «Балашиха»
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Капитан и защитник московского «Спартака» Георгий Джикия поучаствовал в тренировке футбольного клуба «Балашиха» и обратился к футболистам команды.

Права на видео принадлежат телеграм-каналу ФНЛ.

«От всей души хочу поздравить город Балашиха с тем, что у нас появилась профессиональная команда, которая будет выступать во второй лиге. ФК «Балашиха», от всей души поздравляю весь тренерский штаб, администрацию, игроков. Большая честь, что в Балашихе появилась профессиональная команда. Хочу поздравить с этим всех балашихинцев. Передаю привет всему городу, хочу сказать, что ребятам нужна поддержка. Приходите на стадион, болейте за наших ребят, потому что они заслуживают этого. Сегодня лично принял участие в тренировочном процессе, удостоверился в том, что у ребят серьёзные задачи и будущее. Давайте все вместе пожелаем им удачи, будем рядом с ними, поддерживать их. Надеюсь, что в будущем команда будет только прогрессировать, прибавлять и подниматься как можно выше», — рассказал Джикия в видео, опубликованном в телеграм-канале ФНЛ.

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