Георгий Джикия попрощался с Жиго

Защитник «Спартака» Георгий Джикия попрощался с игроком красно-белых Самуэлем Жиго.

«Всегда очень сложно расставаться с людьми, с которыми проводишь много времени, которых считаешь друзьями и братьями. Четыре года назад Сэм пришёл в лосинах в «Спартак», а сейчас уходит с трофеем. За это время все полюбили его очень сильно, потому что он стал русским французом. Он быстро влился в коллектив и стал учить язык», — сказал Джикия на клубном прощании с Жиго.

28-летний французский защитник пополнил состав московского клуба в летнее трансферное окно 2018 года, перейдя из бельгийского клуба «Гент».



В нынешнем сезоне Самуэль Жиго провёл за «Спартак» 37 матчей во всех турнирах. Он забил один гол и сделал одну результативную передачу