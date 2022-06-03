Георгий Джикия попрощался с Жиго
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия попрощался с игроком красно-белых Самуэлем Жиго.
«Всегда очень сложно расставаться с людьми, с которыми проводишь много времени, которых считаешь друзьями и братьями. Четыре года назад Сэм пришёл в лосинах в «Спартак», а сейчас уходит с трофеем. За это время все полюбили его очень сильно, потому что он стал русским французом. Он быстро влился в коллектив и стал учить язык», — сказал Джикия на клубном прощании с Жиго.
28-летний французский защитник пополнил состав московского клуба в летнее трансферное окно 2018 года, перейдя из бельгийского клуба «Гент».
В нынешнем сезоне Самуэль Жиго провёл за «Спартак» 37 матчей во всех турнирах. Он забил один гол и сделал одну результативную передачу
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