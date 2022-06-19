Кечинов: разговоры про Рассказова и «Аугсбург» — слухи. Для переезда надо играть в основе

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о слухах вокруг возможного перехода защитника красно-белых Николая Рассказова в немецкий «Аугсбург» в 2020 году.
«Для того, чтобы уехать в Европу и уж тем более в Германию, нужно постоянно играть в стартовом составе команды. В случае с Рассказовым мы такого не наблюдали, и не сказать, что он являлся прям игроком основы: выходил на замену, когда нужно было заменить кого-то. Поэтому мне кажется, что все новости про то, что он мог уехать в «Аугсбург» — это слухи. Как правило, европейские команды смотрят на основу и на тех, кто играет в сборной своей страны», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
24-летний Рассказов — воспитанник московской команды. Недавно он продлил контракт с красно-белыми до конца следующего сезона.
- 19 июня 2022
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