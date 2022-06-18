Главный скаут «Аугсбурга»: мы никогда в жизни не рассматривали Рассказова

Главный скаут «Аугсбурга» Тимон Паулс заявил, что клуб из Германии никогда не интересовался защитником московского «Спартака» Николаем Рассказовым.
«Мы никогда в жизни не рассматривали приобретение Рассказова в «Аугсбург», это совершенная ложь», — сказал Паулс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
В 2020 году появилась информация, что клуб из Германии заинтересован в приобретении защитника «Спартака» Николая Рассказова.
24-летний Николай Рассказов является воспитанником академии «Спартака». Дебют крайнего защитника за основной состав красно-белых состоялся в августе 2018 года. С тех пор Николай Рассказов провёл за «Спартак» 75 матчей, в которых сумел отметиться двумя забитыми мячами. В минувшем сезоне 24-летний защитник стал обладателем Кубка России в составе московского «Спартака».
В минувшем сезоне Николай Рассказов провёл за «Спартак» 25 матчей во всех турнирах и сумел отметиться одной результативной передачей.
- 18 июня 2022
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