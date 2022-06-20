Бельгийский нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги пройдёт медосмотр для перехода в «Милан» в ближайшие дни, сообщает Corriere dello Sport.



По информации источника, все детали по контракту между клубом и игроком урегулированы. Футболисту осталось пройти медосмотр и подписать контракт с клубом.



27-летний Ориги выступал за «Ливерпуль» с 2014 года. В конце сезона бельгийский нападающий покинет команду свободным агентом, что подтвердил наставник мерсисайдцев Юрген Клопп.



В 175 матчах за «Ливерпуль» Ориги забил 41 мяч и отдал 18 результативных передач. Вместе с командой футболист выиграл шесть трофеев, включая титул чемпиона английской Премьер-лиги (АПЛ) и Лигу чемпионов.

Также из «Ливерпуля» уйдут воспитанники Шейи Ожо и Бен Вудбёрн, которые в минувшем сезоне выступали на правах аренды за другие команды.