Бельгийский нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги пройдёт медосмотр для перехода в «Милан» в ближайшие дни, сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, все детали по контракту между клубом и игроком урегулированы. Футболисту осталось пройти медосмотр и подписать контракт с клубом.
27-летний Ориги выступал за «Ливерпуль» с 2014 года. В конце сезона бельгийский нападающий покинет команду свободным агентом, что подтвердил наставник мерсисайдцев Юрген Клопп.
В 175 матчах за «Ливерпуль» Ориги забил 41 мяч и отдал 18 результативных передач. Вместе с командой футболист выиграл шесть трофеев, включая титул чемпиона английской Премьер-лиги (АПЛ) и Лигу чемпионов.
Также из «Ливерпуля» уйдут воспитанники Шейи Ожо и Бен Вудбёрн, которые в минувшем сезоне выступали на правах аренды за другие команды.
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